تراند اليوم : "الخضيري" يكشف عن نوع من الزبادي يرفع الدهون ويضر القلب والشرايين.. ويحذر من خدعه لترويجه

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث المختص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن زبادي يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويضر صحة القلب.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس:"وجدت زبادي(يسمونه زبادي يوناني) وبالمناسبة طرق الخداع تستخدم: يوناني زبادي فرنسي زبادي بلجيكي.. للتمرير والتسويق".

وتابع: "المهم هذا الزبادي اليوناني مكتوب عليه: قليل الدسم ويمررونه بأنه زبادي مناسب للحمية والريجيم ( يمدحونه الذين يجهلون أضراره) و10 جرام سكر بالعلبة( والخديعة كاتبين 5جرام في كل100مل. يعني10بالعلبة) ووجدت أنه يحتوي على دهون متحولة "trans fat "، وتضر القلب والشرايين، وترفع الدهون الضارة LDL التي لها دور في الأضرار على القلب والشرايين.

وأضاف، حتى الكمية القليلة منها ضار جدا، ويتهاون من يزعم أنه يتناولها كخيار صحي علبة واحدة يوميا تحتوي على جرام ونص دهون متحولة، ومن يتناوله يوميا سيكون في الشهر ما يقارب 59 جرام من هذه الدهون المتحولة الضارة!! فانتبهوا. وخذوا الزبادي العادي كامل الدسم بدون أي تعديلات وتحويرات كما خلقه الله (كامل الدسم لا يفرق كثيراً عن قليل الدسم إلا بجرام ونصف من الدهون الطبيعية الصحية، وهذا لا يدعوا للقلق والوسوسة".