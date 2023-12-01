تراند اليوم : مصر.. شاهد: الملوخية تتسبب في إحالة مدير مدرسة وموظفتين للتحقيق

صحيفة الخليج 365: أحالت السلطات المصرية، مدير مدرسة وموظفتين لتحقيق عاجل بسبب قيام الأخيرتين بتنظيف ملوخية داخل فصل مدرسي بإحدى المدارس بمحافظة الدقهلية في مصر.

مدير مدرسة

وفي التفاصيل، قرر اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إحالة مدير مدرسة و2 من الإداريات للتحقيق بالشؤون القانونية لعدم انضباطهم في العمل.

جولة مفاجئة

ولاحظ رئيس المدينة خلال جولة مفاجئة وجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار الموظفات داخل إحدى المدارس.

تنظيف الملوخية

واتضح أن اثنتين من الموظفات الإداريات كن يقمن بتنظيف الملوخية وتجهيز مستلزمات وجبات الغداء لأسرهن خلال تواجدهن في العمل بالمدرسة بدلاً من متابعة متطلبات عملهن.