تراند اليوم : هل تناول حبة أسبرين (قضم وليس بلع) تقلل حدوث الوفيات في جلطات القلب؟.. خالد النمر يُجيب!

صحيفة الخليج 365 : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن معلومة طبية بشأن دواء الأسبرين.

وقال النمر عبر حسابه على منصة إكس: تناول حبة أسبرين واحدة (قضم وليس بلع) تقلل حدوث الوفيات في جلطات القلب بنسبة ٢٥%.