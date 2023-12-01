تراند اليوم : هل تناول حبة أسبرين (قضم وليس بلع) تقلل حدوث الوفيات في جلطات القلب؟.. خالد النمر يُجيب!

صحيفة الخليج 365 : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن معلومة طبية بشأن دواء الأسبرين.
وقال النمر عبر حسابه على منصة إكس: تناول حبة أسبرين واحدة (قضم وليس بلع) تقلل حدوث الوفيات في جلطات القلب بنسبة ٢٥%.
صحيفة الخليج 365 : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن معلومة طبية بشأن دواء الأسبرين.
وقال النمر عبر حسابه على منصة إكس: تناول حبة أسبرين واحدة (قضم وليس بلع) تقلل حدوث الوفيات في جلطات القلب بنسبة ٢٥%.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية