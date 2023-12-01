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تراند اليوم : هل تناول حبة أسبرين (قضم وليس بلع) تقلل حدوث الوفيات في جلطات القلب؟.. خالد النمر يُجيب!

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صحيفة الخليج 365 : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن معلومة طبية بشأن دواء الأسبرين.

وقال النمر عبر حسابه على منصة إكس: تناول حبة أسبرين واحدة (قضم وليس بلع) تقلل حدوث الوفيات في جلطات القلب بنسبة ٢٥%.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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