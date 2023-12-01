السعودية | مروجو “مخدرات” في قبضة الأمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بالعارضة، بمنطقة جازان، محاولة تهريب 305 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت دوريات الأمن بمكة المكرمة على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.