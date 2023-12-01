شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
كشف استشاري التغذية العلاجية المصري حازم علي، عن فوائد صحية لأرجل الدجاج.
وقال علي، إن أرجل الدجاج تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتشمل:
1-البروتين: أرجل الدجاج مصدر جيد للبروتين، والذي يؤدي دورًا مهمًا في بناء وإصلاح الأنسجة والعضلات.
2-الكولاجين: تحتوي أرجل الدجاج على نسبة عالية من الكولاجين، وهو بروتين يدعم صحة العظام والمفاصل والجلد.
3-الحديد: أرجل الدجاج مصدر جيد للحديد، والذي ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، وفق موقع "مصراوي".
4-فيتامينات ب: تحتوي أرجل الدجاج على فيتامينات ب، والتي تؤدي دورًا مهمًا في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، مثل زيادة الطاقة وإنتاج خلايا الدم الحمراء.
5-تحتوي أرجل الدجاج على معادن أخرى مفيدة للجسم، مثل الفوسفور والزنك والسيلينيوم.
6- زيادة كتلة العضلات: يساعد البروتين الموجود في أرجل الدجاج على بناء وإصلاح الأنسجة والعضلات، مما قد يؤدي إلى زيادة كتلة العضلات.
7-تحسين صحة العظام والمفاصل: يساعد الكولاجين الموجود في أرجل الدجاج على دعم صحة العظام والمفاصل، مما قد يساعد على الوقاية من أمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل.
8-تحسين صحة البشرة: يساعد الكولاجين الموجود في أرجل الدجاج على دعم صحة البشرة، مما قد يساعد على تقليل التجاعيد وشد البشرة.
9-زيادة الطاقة: تساعد فيتامينات ب الموجودة في أرجل الدجاج على استقلاب الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة الطاقة.
10-تحسين صحة الدم: يساعد الحديد الموجود في أرجل الدجاج على تكوين خلايا الدم الحمراء، مما قد يساعد على تحسين صحة الدم.
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