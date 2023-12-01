شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف استشاري التغذية العلاجية المصري حازم علي، عن فوائد صحية لأرجل الدجاج.

وقال علي، إن أرجل الدجاج تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتشمل:

1-البروتين: أرجل الدجاج مصدر جيد للبروتين، والذي يؤدي دورًا مهمًا في بناء وإصلاح الأنسجة والعضلات.

2-الكولاجين: تحتوي أرجل الدجاج على نسبة عالية من الكولاجين، وهو بروتين يدعم صحة العظام والمفاصل والجلد.

3-الحديد: أرجل الدجاج مصدر جيد للحديد، والذي ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، وفق موقع "مصراوي".

4-فيتامينات ب: تحتوي أرجل الدجاج على فيتامينات ب، والتي تؤدي دورًا مهمًا في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، مثل زيادة الطاقة وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

5-تحتوي أرجل الدجاج على معادن أخرى مفيدة للجسم، مثل الفوسفور والزنك والسيلينيوم.

6- زيادة كتلة العضلات: يساعد البروتين الموجود في أرجل الدجاج على بناء وإصلاح الأنسجة والعضلات، مما قد يؤدي إلى زيادة كتلة العضلات.

7-تحسين صحة العظام والمفاصل: يساعد الكولاجين الموجود في أرجل الدجاج على دعم صحة العظام والمفاصل، مما قد يساعد على الوقاية من أمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

8-تحسين صحة البشرة: يساعد الكولاجين الموجود في أرجل الدجاج على دعم صحة البشرة، مما قد يساعد على تقليل التجاعيد وشد البشرة.

9-زيادة الطاقة: تساعد فيتامينات ب الموجودة في أرجل الدجاج على استقلاب الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة الطاقة.

10-تحسين صحة الدم: يساعد الحديد الموجود في أرجل الدجاج على تكوين خلايا الدم الحمراء، مما قد يساعد على تحسين صحة الدم.