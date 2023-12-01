انت الان تتابع انسلاخ وتجلط في قدم "الطفلة ابتهال" بعد خروجها من "العناية".. وأسرتها تطالب بالتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 نوفمبر 2023, 10:10 مساءً

طالبت أسرة الطفلة ابتهال، والتي تابعت "الخليج 365" قضيتها منذ نحو ثلاثة أسابيع، اليوم، وزارة الصحة، بالتدخل العاجل لنقلها بعد ظهور تجلط وانسلاخ في قدمها. وبيّنت الأسرة أن هذه الأعراض ظهرت بعد خروج ابنتهم من قسم العناية المركزة في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب في خميس مشيط إلى قسم التنويم، فيما أشار والدها الحسن إلى أنه لا يعلم الأسباب التي أدت إلى ذلك. وقال والد الطفلة ابتهال لـ"الخليج 365" إن ابنته غادرت العناية المركزة إلى قسم التنويم بعد تحسن حالتها الصحية، مضيفًا أن حالتها كانت جيدة قبل أن تسوء اليوم بعد ظهور تجلط وانسلاخ بشكل مفاجئ في قدمها، مضيفًا أنها أعيدت مرة أخرى إلى قسم العناية بعد ارتفاع نبضات قلبها. وناشد والدها "وزارة الصحة" و"صحة عسير" بسرعة نقلها إلى مستشفى متخصص، موضحًا أنه تقدم بعدة طلبات وتم رفضها وأنه ينتظر تدخل الوزارة. وكانت الطفلة ابتهال والتي تعاني بسبب ضمور في المخ، قد تم نقلها من منزل أسرتها إلى قسم العناية المركزة في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب في خميس مشيط قبل نحو ثلاثة أسابيع بعد تأزم حالتها وحدوث نزيف.

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