انت الان تتابع احذر وبشده.. ظهور هذه العلامات على حسابك في "واتساب" تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك..وهذه هي الطريقة الوحيدة لإيقافه!! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 6:34 مساءً

يمكنك التأكد من ربط تطبيق واتساب الخاص بك على الهاتف المحمول بجهاز الكمبيوتر عن طريق اتباع الخطوات التالية. أولاً، قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك المحمول، ثم انقر على العلامة المكونة من ثلاث نقاط في أعلى واجهة التطبيق. بعد ذلك، اختر خيار "واتساب ويب" من القائمة المنسدلة.

سيظهر لك المتصفح الذي تم استخدامه لربط حسابك على واتساب، إذا كنت أنت من قام بالربط فلا تقم بحذفه. وإذا لم تقم بربط حسابك على واتساب ويب، فيجب عليك إزالته فورًا. عندما تقوم بإزالة المتصفح، لن يتمكن أي شخص من الوصول إلى حسابك بأي حال من الأحوال، وبالتالي ستتخلص من أي مراقبة لحسابك على واتساب، كما يوضح الصور التالية. وبالتالي، يمكنك معرفة الشخص الذي يستخدم هاتفك المحمول وقام بربط حسابك على واتساب، كما يوضح الصور التالية.

وبعدما تتخلص من هذا الربط، يمكنك معرفة الشخص الذي يستخدم هاتفك المحمول وقام بربط حسابك على واتساب على جهاز الكمبيوتر. وبذلك، ستتمتع بخصوصية حسابك.

كانت هذه تفاصيل خبر احذر وبشده.. ظهور هذه العلامات على حسابك في "واتساب" تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك..وهذه هي الطريقة الوحيدة لإيقافه!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.