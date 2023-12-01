انت الان تتابع بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي.. الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الجهود للقضاء على الإيدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 ديسمبر 2023, 10:06 صباحاً

دعت جامعة الدول العربية إلى توحيد الجهود للقضاء على متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" وحصول جميع المصابين على العلاج المناسب لهم، وذلك في إطار الجهود الرامية من أجل إنهاء الإيدز بحلول عام 2030 تحقيقاً للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. وأكّدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة -في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإيدز في الأول من ديسمبر من كل عام- حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومديري البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز لدى وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء، للعمل على تحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014- 2020)، التي اعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب عام 2014. وشدّدت على ضرورة توفير العلاج للأشخاص المتعايشين مع الفيروس، والسعي للقضاء على الوصمة والتمييز ضد المتعايشين، وتوفير خدمات الوقاية والعلاج والدعم والرعاية للسكان المتنقلين بالتركيز على النازحين واللاجئين والعمال المهاجرين، مشيرة إلى أن هذا اليوم يعد فرصة لإظهار التضامن والتكامل العالمي من أجل إنهاء الإيدز بحلول عام 2030.

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي.. الجامعة العربية تدعو إلى توحيد الجهود للقضاء على الإيدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.