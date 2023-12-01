تراند اليوم : "زوجي ما يعطيني مصروف لكن ينفق علي هل يحق لي مطالبته براتب شهري؟ " .. شاهد: محامية ترد على سؤال إحدى الزوجات

صحيفة الخليج 365 : أجابت المحامية مريم عبدالله على سؤال تلقته من إحدى الزوجات قالت فيه: "زوجي ما يعطيني مصروف أو راتب شهري بس يأكلني ويشربني ونفقة الملبس كمان ينفقها علي هل من حقي أطالبه براتب شهري؟".

وردت المحامية على السؤال بقولها : الرجل تجب عليه النفقة في المأكل والمشرب والملبس، فإذا خصص لك راتب شهري فهذا إكراما وإحسانا منه وجزاه الله خير، وهذا شي غير ملزم فيه شرعا وقانونا.

وتابعت : نصت المادة 44 من نظام الأحوال الشخصية على أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت ميسرة .

وبشأن قيمة النفقة أضافت المحامية: "فمثلها مثل ممثيلاتها في المجتمع وما قام عليه العرف، لأن نصت المادة 45 من نظام الأحوال الشخصية على أنه النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجات الأساسية بحسب العرف".