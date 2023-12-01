شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود.

وقال في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود

ونشر د. خالد آل سعود في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "رحم الله الوالد الأمير ممدوح بن عبد العزيز، وأسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لإمامنا وولي أمرنا الملك سلمان، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولأبناء الفقيد الغالي".