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صور.. وصول الطائرة السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة

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واس - العريش 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا.

وصول الطائرة السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة - واس

جهود دعم السعودية للشعب الفلسطيني في غزة

ويأتي هذا تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

دعم السعودية للشعب الفلسطيني في غزة - واس
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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