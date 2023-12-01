شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول الطائرة السعودية الـ 24 لإغاثة الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا.

جهود دعم السعودية للشعب الفلسطيني في غزة

ويأتي هذا تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.