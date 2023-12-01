شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام يحذّر من ذنوب الخلوات واستمراء المعاصي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، المسلمين بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال.

وقال إن الله سبحانه وتعالى ذو خبرة وعلم بأعمالنا كلها، خيرها وشرها لا يخفى عليه منها شئ.

التذكير بيوم القيامة

وذكّر خطيب وإمام المسجد الحرام، بيوم القيامة، مشيرا إلى أن في هذا اليوم سيظهر ما في القلوب من خير وشر، على صفحات الوجوه.

وقال إن من الواجب علينا أن نستشعر عظمة ذلك الموقف الجليل، الذي نُعرض فيه للحساب، وتظهر فيه الخفايا والخبايا.

وحذر بقوله: تدارك أمرك من الآن واحذر الغفلة والعصيان، واقبل الرشد والنصيحة، يوم تكشف السجلات وتنشر الصحيفات.

كما حذر الدكتور "غزاوي" من ذنوب الخلوات، واستمراء المعاصي، وإطلاق البصر في مشاهدة القبائح والمنكرات.