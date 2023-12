شكرا لقرائتكم خبر عن من بين 18 ألفًا.. 158 طالبًا سعوديًا في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من التعليم العام من 39 دولة، منهم 158 من المملكة، في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY) في مقر جامعة "كاوست" في ثول بمحافظة جدة، خلال يومي 2 و3 ديسمبر.

تقام المسابقة بتنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بالتزامن مع انطلاق المسابقة في 39 دولة.

وتأتي هذه الخطوة البناءة في إطار جهود "سدايا" الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، إذ تقام المسابقة العالمية للسنة الثانية على التوالي بدعم من "سدايا".

ويعرض هذا العام أكثر من 6 آلاف مشروع، تقدم بها الطلاب المشاركون لمناقشتها في 39 دولة عن بُعد وحضوريًا بالتزامن، منها المملكة التي يمثلها في المسابقة التي تنظمها "سدايا" و"كاوست" 158 طالبًا وطالبة من 7 مدارس من مراحل التعليم العام هي: مسك، والظهران، ومداك، وكاوست، وأرامكو، والعلا، ونيوم.

مستهدفات برنامج القدرات البشرية

وتهدف "سدايا" إلى تزويد هذا الجيل بالمعارف والمهارات اللازمة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج القدرات البشرية أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تتطلع إلى إيجاد جيل سعودي واعد، في ظل اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم، وكان لـ"سدايا" السبق في تبنيها من أجل تزويد الجيل الواعد بقدرة تعلم واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI لحل المشكلات الحقيقية)، من أجل تشجيعهم على استخدام الذكاء الاصطناعي.

إضافة إلى إنشاء مشروعات تسهم في حل المشاكل الواقعية، وفهم أهمية وتأثير الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة، وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

مسارات المسابقة

وستقام المسابقة بأسلوب مدمج، إذ يقدم الطلاب مشروعاتهم عبر الموقع مع فيديو توضيحي للمشروع، ومن ثم يخصص للمشروعات المرشحة الوقت والتاريخ لعرضها خلال المسابقة.

وتتضمن المسابقة 3 مسارات هي: (AI Showcase، وAI Generated Art، وAI LLM).

وتسهم هذه المسابقة في تحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية في المملكة، من خلال بناء رأس المال البشري، وزيادة قدرات وطاقات الشباب ذكورًا وإناثًا على نحو مستدام في المجالات التكنولوجية الحديثة، وإعدادهم الإعداد المتميز ليحققوا النجاح في مجالات التقنيات المتقدمة.

وذلك بما يسهم في جعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.