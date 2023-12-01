شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لا تتناولها أبداً قبل النوم حتى لو كنت ستموت من الجوع .. تعرف عليها واحذرها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يميل الكثير منا إلى تناول وجبات ثقيلة في وقت العشاء مع كوب من الشاي أو القهوة ، بعد يوم شاق في العمل ، ولكن لا يدرك الكثير أن ما نستهلكه في الليل قد يؤثر سلبا على صحتنا ، فبدلا من الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء ، قد نواجه صعوبة في النوم .

ووفقا للخبراء ، إذا لم نتبع عادات الأكل الصحيحة ليلا طوال الوقت ، فإننا معرضون لخطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وضغط الدم ، كما تتسبب الوجبات المتأخرة في خلل بصحتنا العامة ، ما يزيد من فرص الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية .



إليك الأطعمة التي لا ينبغي تناولها قبل النوم من أجل صحة أفضل :

الأطعمة المقلية

يتسبب تناول الأطعمة العالية السعرات الحرارية التي تضغط على الجهاز الهضمي ، مثل رقائق البطاطس والبطاطس المقلية والبرغر ، بمشاكل في النوم ، والمعدة والإمساك ومشاكل أخرى من هذا القبيل . كما تسبب هذه الأطعمة المد بالسعرات الحرارية في وقت متأخر من الليل ، مشكلة احتباس الماء ، خاصة لدى النساء بسبب التغيرات الهرمونية في أجسامهن .

الأطعمة الحارة

إذا كنت تنوي تناول الطعام في وقت متأخر ، فيجب عليك تجنب جميع أنواع الأطعمة الغنية بالتوابل ، لأن اقتراب وجبتك من وقت النوم سيسبب عدم الراحة وقد يجد الجهاز الهضمي صعوبة في تكسير الطعام .

السكريات

قد يسبب تناول الأطعمة السكرية بعد العشاء مشاكل في النوم ، ووفقاً للأطباء ، فإن تناول الحلويات أثناء الليل يمكن أن يؤثر أيضا على مقاومة الأنسولين بسبب غياب الكثير من النشاط البدني ، ما يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري بعد فترة من الوقت .

الشاي والقهوة

يميل الكثير من الناس ، خاصة الطلاب ، إلى تناول الشاي والقهوة ليبقوا مستيقظين في الليل ، وفي حين قد يبدو أن ذلك يساعد على المدى القصير في الشعور بالنشاط ، إلا أنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى الأرق والقلق وضعف جودة النوم وما إلى ذلك .

الكحول

يعتقد الكثيرون أن الكحول تساعد على الاسترخاء والحصول على قسط من الراحة بعد يوم طويل ، لأنها تتسبب في إبطاء نشاط الدماغ لكونها مثبطا للجهاز العصبي المركزي ، وقد تكون لها بعض التأثير المهدئ . لكن الدراسات أظهرت أن تناول كوب واحد من الكحول قبيل النوم على المدى الطويل يقلل من جودة النوم ، ويزيد معدلات الأرق .