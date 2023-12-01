شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الجمعة، بيانًا بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء نص البيان كالتالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.