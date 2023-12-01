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وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الجمعة، بيانًا بوفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء نص البيان كالتالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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