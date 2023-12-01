تراند اليوم : شاهد .. لحظة مقتل طفل فلسطيني على يد جندي إسرائيلي خلال مداهمة لمخيم جنين

صحيفة الخليج 365 : قتلت القوات الإسرائيلية 4 أشخاص على الأقل، من بينهم طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، خلال مداهمة لمخيم للاجئين في جنين بالضفة الغربية.

ودخلت القوات الإسرائيلية المخيم بالجرافات وسيارات الجيب تحت جنح الظلام، وخلفت وراءها الحطام والأنقاض، وطرقًا أسفلتية محروثة حتى التراب.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر الأربعاء الماضي، مقتل الطفلين آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات قتل الطفلين اللذين لم يشكلا أي خطر، ونزفا حتى قضيا في الشارع. وفي أحد الفيديوهات يظهر جنود وهم يطلقون الرصاص على طفل يهم بالهرب منهم ويقتلونه.