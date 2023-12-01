شكرا لقرائتكم 73 % من مساحة السعودية مراعٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن في السعودية 3 نطاقات لمواقع الغطاء النباتي وهي الغطاء النباتي الطبيعي الموجود في البيئات الطبيعية مثل الجبال والصحاري والسواحل والأودية، والذي ينقسم إلى قسمين وهي المراعي ومساحتها تصل لنحو 146 مليون هكتار بما يعادل 73% من مساحة السعودية والغابات بمساحة تصل إلى 2,700,000 هكتار بما يعادل 1.35% من مساحة المملكة.

وقال المركز: إن الغطاء النباتي الزراعي عبارة عن المساحات الزراعية والمزارع في مختلف مناطق المملكة، بينما الغطاء النباتي الحضري هو الموجود داخل المدن.

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زحف الرمال

وحول تأثير متابعة زحف الرمال على الغطاء النباتي، ذكر المركز أنه يتم استخدام الإجراءات والوسائل المناسبة لمتابعة زحف الرمال سواء بالاستشعار عن بعد أو المتابعة الميدانية لتحديد الأماكن الأكثر عرضة لخطر زحف الرمال، وتعرية التربة بالرياح على الطرق والمناطق السكنية والأراضي الزراعية والمراعي الطبيعية، بحسب “العربية. نت”.

وأضاف أن هذا الأمر يسهم في المحافظة على الغطاء النباتي، الذي بدوره يؤدي إلى منع التصحر وانجراف التربة بالرياح والمياه، وتقليل العواصف الرملية والغبارية، وتحسين خصائص التربة الطبيعية والكيميائية والحيوية، والحفاظ على الموارد المائية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين المناخ وتقليل التغيرات المناخية وكذلك الحد من الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تنجم عن زحف الرمال والكثبان الرملية.

استشعار عن بعد

وأشار إلى أنه تعد تقنيات الاستشعار عن بعد أحد أهم الأدوات الحديثة التي تستخدم في رصد ومراقبة التغيرات البيئية وتدهور الأراضي من خلال تحليل المرئيات الفضائية وصور الطائرات دون طيار.

كما تستخدم تقنيات تعلم الآلة (ML)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ في تحليل البيانات الضخمة وتطوير نماذج للتنبؤ بالمناطق الأكثر عرضه للجفاف لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة التصحر.