شكرا لقرائتكم اليوم دخول المربعانية الشمس تغرب جهة القبلة تمامًا في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند عن دخول المربعانية اليوم وفق بعض الحسابات فيما يرى البعض الآخر أنها تبدأ يوم 7 ديسمبر.

درجات الحرارة في الرياض

وقال المسند : اليوم دخول المربعانية وفقاً لبعض الحسابات، وبعضها في 7 ديسمبر، وفي الرياض وخلال شهر ديسمبر تغرب الشمس جهة القبلة تماماً، ويبدأ معظم الناس بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق خاصة الفجر.

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وتابع : قد تودع الرياض الثلاثينيات مئوية حتى نهاية شهر فبراير (نهاية العقرب الثانية تقريباً) في حين طريف ودعت الثلاثينيات مئوية من مطلع شهر نوفمبر وستستمر حتى نهاية شهر مارس (نهاية سعد الأخبية تقريباً).

علامات دخول المربعانية

وفي وقت سابق قال المسند :” لا يستطيع المؤقتون تحديد وقت دخول المربعانية أو خروجها في تاريخ معين لا تتقدم عنه ولا تتأخر مثل شروق الشمس وبداية الشهر مثلاً.”

وتابع: إن المربعانية خصائص جوية مميزة ببرودتها النهارية والمسائية، وبأمطارها الديمية، وبتشكل الندى فجراً، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر، فمتى ما وجدت هذه الخصائص أو بعضها فإن المربعانية قد دخلت.

بداية الشتاء

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يبدأ فصل الشتاء أرصاديًا اليوم الجمعة إلى أن هذا الموسم سيشمل زيادة في معدلات الأمطار أعلى من المعدلات الطبيعية بنسبة توقع 50% خاصة على المدينة المنورة وحائل والمنطقة الشمالية.