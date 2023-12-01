شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك لأبرز مسرحيات موسم الرياض 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم موسم الرياض العديد من العروض والتجارب الرائعة التي تجذب اهتمام الزوار، وتأتي النسخة الرابعة من الموسم بمجموعة متنوعة من العروض المسرحية، لإرضاء كل أذواق عشاق فن المسرح.

فيما يلي نتعرف على أبرز مسرحيات موسم الرياض:

شيخ روحاني

عن أخوين يعيشان مع ببيت واحد في منطقة مجهولة، تفتقر للوضع الأمني والاقتصادي، فيضطرا للإتجاه نحو الشعوذة لكسب قوت يومهما، لكن يتطور الأمر بشكل خطير ويتسبب في وجود قتلى وضحايا.

من المسرحيات المميزة بموسم الرياض.

تبدأ التذاكر من 75 ريال.

مسرحية التلفزيون

زوجين تصلهم هدية عبارة عن تلفزيون سحري، ويجدون نفسهم في داخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثها ويتحكم فيهم طفل بالريموت، فما هو مصيرهم؟ وكيف يمكنهم العودة لحياتهم من جديد؟

تبدأ التذاكر من 75 ريال.

علي بابا

ميكانيكي سيارات أمين، ينتقل إلى عالم وزمن آخر مختلف، يواجه فيه مجموعة تحديات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه.

فهل سيتخلى عن مبادئه ويتعاون مع العصابة أم سيصمد ويرفض خيانة ضميره؟

تبدأ التذاكر من 80 ريال.

رمضان سكول ميوزيكال

تدور الأحداث حول عودة رمضان مبروك بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، ليواجه مجموعة من المواقف الكوميدية والاجتماعية التي تعيقه عن تحقيق هدفه.

يمكنكم معرفة المزيد عن العروض المتاحة والتفاصيل من خلال الموق الرسمي لموسم الرياض.

ليالي كوميدية

أجمل العروض الكوميدية يقدمها الفنان الكوميدي إبراهيم حجاج، بصحبة عدد من الكوميديين المحليين والعرب، في سهرات مليئة بالفكاهة والإبداع.

تبدأ التذاكر من 65 ريال.

تطبق الشروط والأحكام

يحب طباخ شاب ابنة مدير المطعم الذي يعمل به، وعندما يطلبها للزواج يشترط عليه والدها شرطًا غريبًا، وهو دخول دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين.

من المسرحيات المميزة بموسم الرياض.

تبدأ التذاكر من 80 ريال.