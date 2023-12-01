شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تنفذ برنامجًا لتنمية مهارات المنتسبين وتعزيز بيئة العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الوكالة المساعدة للموارد البشرية بوكالة الخدمات المشتركة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان ”المهارات الإشرافية المتقدمة وتعزيز بيئة العمل“، بالتعاون مع مركز تنمية للموارد البشرية، وذلك بهدف تنمية مهارات القيادة الإشرافية والفعالة لدى مدراء الوزارة وموظفيها، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية.

واستهدف البرنامج المدراء، وشاغلو المناصب الإشرافية والمرشحون لشغلها من رؤساء الأقسام والوحدات الإدارية من موظفي الوزارة بالمناطق المختلفة، واقيم البرنامج التدريبي في العاصمة الرياض لمدة ثلاثة أيام.

محاور البرنامج

وأوضح مدرب البرنامج التدريبي الدكتور ياسين الأمير أن البرنامج تضمن محاور عدة، منها أسس الإشراف المتقدم، والتواصل وحل النزاعات، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتوجيه وتحفيز الفرق، والمهارات الإشرافية في التحديات العملية.

وقال تضمن البرنامج التدريبي طرق تكوين فرق العمل وأهمية العمل الجماعي، وكيفية وضع الخطة الاستراتيجية، وكيفية وضع الخطة التنفيذية، ومهارات التواصل الفعال في بيئة العمل، وخطوات إدارة الأداء والفرق بينها وبين تقييم الأداء.

وأكد أن البرنامج التدريبي يهدف إلى صقل مهارات المشاركين في مختلف المجالات الإشرافية، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية في الوزارة، بما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأعرب المشاركون في البرنامج التدريبي عن شكرهم وتقديرهم لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنظيم هذا البرنامج، مؤكدين أنه ساهم في إكسابهم العديد من المهارات والأدوات التي ستساعدهم في تطوير أدائهم في العمل.