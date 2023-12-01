شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلاق برنامج "جيل الأدب" لتنمية مهارات الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، البرنامج الإثرائي في مجال الكتابة الإبداعية للطلبة الموهوبين تحت مسمى "جيل الأدب"، للطلبة الموهوبين في المرحلة المتوسطة.

ويهدف برنامج "جيل الأدب" إلى تعزيز حضور الكتابة الإبداعية في جيل الشباب، والتأكيد على أهمية رعاية الموهوبين والاستفادة من مواهبهم.

توسيع مدارك الطلبة في الكتابات الإبداعية

ويركز البرنامج على توسيع مدارك الطلبة في الكتابات الإبداعية المتعلقة بالأجناس الأدبية، مثل قصص الخيال العلمي، والقصص البوليسية، وقصص الأطفال، والقصص القصيرة، والمقالة.

وقد سجل في البرنامج أكثر من 150 طالباً وطالبةً من مختلف مناطق المملكة، حيث سينفذ البرنامج لمدة تسعة أسابيع في ثلاث مدن رئيسية؛ حضورياً في كل من الرياض وجدة والظهران، كما ينفذ بنمط التعليم - عن بعد - لإتاحة الفرصة لجميع الطلبة في مناطق المملكة المختلفة.

البرامج الإثرائية للطلاب والطالبات

وتُقدم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عددًا من البرامج الإثرائية للطلاب والطالبات الواعدين بالموهبة والإبداع، يتلقون خلالها معرفة وخبرات علمية متقدمة تتحدى قدراتهم وتنمي مهاراتهم، وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.

ويتميز برنامج جيل الأدب بتوسيع مدارك الطلبة العقلية والمعرفية وفتح الآفاق لبنائها، ورعاية مهارات الموهوبين في مجال القدرات الإبداعية والأدبية من حيث اكتشاف هذه القدرات، ومن ثمّ تطويرها، وصقلها، وتدريبهم على الممارسة الفعلية للكتابة الأدبية، وذلك وفق حقول وأجناس أدبية تلائم مستوى الفئة المستهدفة.