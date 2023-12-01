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واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهودها الحثيثة في مكافحة الفساد خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث باشرت التحقيق مع 341 شخصاً، تم إيقاف 146 منهم.
وأوضحت الهيئة أن الموقوفين هم موظفون في وزارات مختلفة، وهم متهمون بجرائم فساد متنوعة، منها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وأكدت الهيئة عزمها على مواصلة جهودها في مكافحة الفساد، وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم إلى العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر نزاهة تعلن عن مباشرة عدداً من القضايا الجنائية في 7 قطاعات حكومية خلال شهر نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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