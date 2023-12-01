نزاهة تعلن عن مباشرة عدداً من القضايا الجنائية في 7 قطاعات حكومية خلال شهر نوفمبر

واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهودها الحثيثة في مكافحة الفساد خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث باشرت التحقيق مع 341 شخصاً، تم إيقاف 146 منهم.

وأوضحت الهيئة أن الموقوفين هم موظفون في وزارات مختلفة، وهم متهمون بجرائم فساد متنوعة، منها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وأكدت الهيئة عزمها على مواصلة جهودها في مكافحة الفساد، وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم إلى العدالة.