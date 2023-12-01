شكرا لقرائتكم خبر عن متواجد بكل منزل .. هذا البهار الشهير يغنيك عن الأنسولين ويخفض مستوى السكر في الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الكركم نوعا من أنواع النباتات الاستوائية التى تنتشر فى الهند، ويُعرف أيضا باسم الزعفران الهندى أو التوابل الذهبية، ويحتوي على أكثر من 100 مركب كيميائي، لذلك غالبا ما يطلق عليه التوابل المعجزة. والكركم مركب نشط يساعد فى مكافحة العديد من الأمراض منها مرض السكر، بالإضافة إلى فوائده الصحية الأخرى.

وفى الآونة الأخيرة، وبحسب «times of India»، أثبتت العديد من الدراسات أن الكركم نعمة للمرضى الذين يعانون من مرض السكر، وبالرغم من ذلك فإن الإفراط فى تناوله يقلل من مستويات السكر فى الدم، وهو أمر غير آمن لمرضى السكر. وفيما يلى 7 طرق يمكن أن يساعدك فيها الكركم على محاربة مرض السكر. الحليب والكركم واحدة من الطرق البسيطة التى يمكن أن تساعدك على مكافحة مرض السكرى هى «حليب الكركم»، فقط يضاف الكركم على الحليب منزوع الدسم المغلى، ويترك على النار دقيقتين حتى ينضج، وحسب بعض الدراسات، يمكن أن يقلل تناول هذا الحليب دافئا فى الصباح من خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى. الكركم والفلفل الأسود تمنع المواد الكيميائية النباتية الموجودة فى الفلفل الأسود (البيبرين) والكركم (الكركمين) تلف الأوعية الدموية، وهو تأثير شائع يسببه مرض السكرى، قم فقط بغلى كوب من الحليب ثم أضف إليه الكركم، بمجرد أن يصبح حليب الكركم جاهزا، اتركه يبرد ثم أضف إليه الفلفل الأسود.

القرفة والكركم وفقا لمختلف الأبحاث، فإن تناول هذا المزيج من التوابل القوية، الناتج عن خلط كمية من مسحوق القرفة فى حليب الكركم، صباحا، يمكنه خفض الإنسولين والدهون الثلاثية التى تسببها الوجبات الغنية بالدهون، بالإضافة إلى خفض مستويات السكر فى الدم إلى حد كبير. مستخلص الكركم كبسولات مستخلص جذور الكركم، هى واحدة من أسهل الطرق التى يمكنك من خلالها السيطرة على مرض البول السكرى، والتى تحد من مقاومة الإنسولين المؤدى لارتفاع مستويات السكر فى الدم، بالإضافة لتحسين عمل الخلايا «بيتا» المفيدة لمرضى السكرى. العسل والكركم هذا المزيج يعمل بشكل جيد جدا فى التئام إصابات وجروح مرضى السكر، بالإضافة لتقليل الكوليسترول فى الدم، فقط تخلط كمية قليلة من العسل فى حليب الكركم، وشربه دافئا للحصول على فوائد أفضل، ولكن يجب استشارة الطبيب أولا قبل القيام بذلك، لأن العسل حلو بطبيعته، ويجب ألا يؤخذ على المدى الطويل. الزنجبيل والكركم لتحسين مستويات السكر فى الدم أثناء الصيام، يمكن إضافة قليل من مسحوق الزنجبيل إلى حليب الكركم، هذا سوف يساعد فى الصيام للحفاظ على مستويات السكر فى الدم فى الفحص.

عنب الثعلب والكركم من المعروف أن عنب الثعلب الهندى يساعد فى علاج مرض السكرى، كونه غنيا بمركب الكروم الذى يجعل الجسم أكثر استجابة للإنسولين، وهذا بدوره يقلل من مستويات السكر فى الدم، فقط اخلط ملعقتين من الكركم فى كوب عصير عنب الثعلب الهندى، وتناوله فى الصباح.