شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى مرتبات في الدولة .إليك سلم مرتبات المنتسبين للجيش في السعودية .. لن تصدق الأرقام! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سلم رواتب العسكريين في السعودية يختلف باختلاف الرتبة العسكرية التي يعمل بها الشخص، حيث حددت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية سلم الرواتب لجميع التخصصات العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى قيمة العلاوات السنوية للعسكريين ولمعرفة جميع التفاصيل كاملة حول سلم رواتب العسكريين في السعودية وقيمة العلاوات تابعونا في السطور القادمة.

سلم رواتب العسكريين في السعودية 1445

أعلن مجلس الوزراء في المملكة سلم رواتب العسكريين في السعودية، وهي كالآتي:

يتراوح راتب الجندي من 3220 إلى 5040 ريالًا سعوديًا.

يتراوح راتب جندي أول من 3395 إلى 5425 ريالًا سعوديًا.

يتراوح راتب عريف من 3765 إلى 6215 ريالًا سعوديًا.

راتب وكيل رقيب يتراوح ما بين 4455 إلى 7395 ريالًا سعوديًا.

راتب رقيب يتراوح ما بين 5260 إلى 8760 ريالًا سعوديًا.

راتب رقيب يتراوح ما بين 6180 إلى 10380 ريالًا سعوديًا.

راتب رئيس الرقباء ما بين 7215 إلى 12255 ريالًا سعوديًا.

سلم رواتب الضباط في السعودية

يختلف رواتب الضباط في المملكة وهي كالآتي:

يتراوح راتب ضابط ملازم من 7590 إلى 12910 ريالًا سعوديًا.

يتراوح رواتب ضابط ملازم أول من 8835 إلى 14995 ريالًا سعوديًا.

يبدأ رواتب ضابط نقيب من 10600 إلى 15690 ريالًا سعوديًا.

يبدأ رواتب ضابط برتبة رائد 13515 إلى 17225 ريالًا سعوديًا.

يصل راتب ضابط برتبة لواء من 21390 إلى 28690 ريالًا سعوديًا.

يصل راتب ضابط برتبة عميد من 18805 إلى 25955 ريالًا سعوديًا.

بدلات العسكريين في السعودية

تختلف البدلات والعلاوات باختلاف الرتبة العسكرية وهي كالآتي:

تبلغ قيمة البدلات الضابط برتبة ملازم إلى 380 ريالًا سعوديًا.

تبلغ قيمة البدلات الضابط برتبة ملازم أول إلى 440 ريالًا سعوديًا.

تبلغ قيمة البدلات رتبة نقيب إلى 495 ريالًا سعوديًا.

تصل قيمة البدلات رتبة عقيد إلى 590 ريالًا سعوديًا.

التقديم على الوظائف العسكرية

وتعلن وزارة الدفاع عن التقديم على الوظائف العسكرية على فترات مختلفة من العام، ويكون التقديم على تلك الوظائف الكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعد التأكد من توافر كافة الشروط التي يتم الإعلان عنها أثناء التقديم، ويجب على المتقدمين أن يتأكدوا من توفر تلك الشروط بهم، كما يتم إجراء بعض الاختبارات والكشوفات الطبية قبل إعلان نتائج القبول في مختلف الرتب التي يتم الإعلان عنها.