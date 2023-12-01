انت الان تتابع وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل أكثر من 60 فلسطينيًا منذ انتهاء الهدنة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مقتل أكثر من 60 فلسطينيًا منذ انتهاء الهدنة المؤقتة الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان: "أحصت الوزارة أكثر من 60 شهيدًا وعشرات الجرحى؛ نتيجة القصف الجوي على المدنيين في القطاع منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح اليوم الجمعة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل أكثر من 60 فلسطينيًا منذ انتهاء الهدنة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.