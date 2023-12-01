شكرا لمتابعة خبر عن والد إحدى ضحايا حادث الجبيل : حُرمت من ابنتي وخسرت شمعة بيتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الأب مساعد البابطين، والد الفتاة “المياس” التي لقت حتفها إثر حادث مروري مروع، في أحد تقاطعات الإشارات الضوئية بالقرب من حي المطرفية بالجبيل الصناعية، عن حزنه لفقده ابنته بكلمات أبكت القلوب.

وبحزن شديد قال الأب :” غير مصدق لما حدث، خسرتُ شمعة بيت، لقد حُرمتُ من ابنتي مياس ذات الـ 15 عاماً، بيدو أنه بعد خروجها من المدرسة، لم تحضر المياس مع الحافلة ذاتها، إذ جاءت إحدى صديقاتها إليها لتقنعها بالذهاب معها وزميلاتها الثلاث برفقة شقيق الأولى اختصاراً للوقت، لتقتنع الفتاة المياس بعدئذ بالذهاب معهم.”

وأضاف:” في أثناء طريق العودة، قطع شقيق صديقتها الإشارة الحمراء ما أدى إلى الاصطدام بحافلة مسرعة، على طريق المطرفية الربيع 2، بمنطقة الجبيل، مما أدى إلى وفاتهن جميعاً، فيما بات مصير السائق في العناية المركزة.”

وتابع:” أستغرب تصرف المياس لكونها لم تبلغني أو حتى ووالدتها بحضورها برفقة صديقتها، وأنا ما زلتُ ما بين مصدق ومكذب، واتصلت بزوجتي للتأكد من عودة المياس وأبلغتني عدم عودتها بسبب تأخر الحافلة، فعدتُ للمنزل وكنت أنتظرها وللأسف لم تعد، حتى قررتُ الذهاب أنا وزوجتي، إلى منازل صديقاتها اللواتي كن معها لأتفاجأ بخبر وفاة ابنتي نتيجة تعرضها للحادث المروع.”

يذكر أن 4 طالبات لقين حتفهن إثر حادث مروري مروع، في أحد تقاطعات الإشارات الضوئية بالقرب من حي المطرفية بالجبيل الصناعية عند عودة الحافلة المدرسية من المدرسة الثانوية وتوصيل الطالبات لمنازلهن.

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