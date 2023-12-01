انت الان تتابع "هدنة غزة" انتهت.. استشهاد 109 فلسطينيين في غارات إسرائيلية و"نتنياهو" يتحدث! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلنت مصادر طبية تابعة لحركة حماس، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة من جراء استئناف القصف الإسرائيلي إلى 109.

وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفًا مدفعيًّا شمالي وجنوبي قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس التي استمرت 7 أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، وقال: إن "حماس أطلقت صاروخًا باتجاه إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن حركة حماس "لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة"، وإن إسرائيل "ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال".

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن حماس "لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال نؤكد: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".