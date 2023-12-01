انت الان تتابع خلال أسبوع.. عيادات "إغاثي الملك سلمان" في حرض تخدم 372 مستفيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 ديسمبر 2023, 3:34 مساءً

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 372 مستفيدًا خلال الفترة من 1 - 7 نوفمبر 2023م. وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 90 حالة، وعيادة الطوارئ 40 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 220 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 20 حالة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 80 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 370 فردًا.

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