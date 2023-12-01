شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبد العزيز بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.

وأدى الصلاة مع سمو ولي العهد على الفقيد - رحمه الله- كل من، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن محمد بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأدى الصلاة مع سمو ولي العهد أبناء وأحفاد الفقيد - رحمه الله - صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير سلطان بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن ممدوح عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن ممدوح بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سمو ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وجموع المصلين في المسجد الحرام.