شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 450 ركنًا للتسوق والترفيه..انطلاق "بسطة الرياض" في 4 مواقع بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق أمانة منطقة الرياض فعالية "بسطة الرياض" في موسمه الرابع يوم غدٍ في 4 مواقع بالعاصمة، تشتمل على 450 ركنًا وخيمة تسوق لعرض مختلف المنتجات، والمشاريع التجارية الوطنية، إضافة إلى عروض فنية إبداعية، وتراثية جاذبة، بهدف دعم رواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، والأسر المنتجة، تفعيلًا للشراكة المجتمعية، دعمًا لركيزة مجتمع حيوي.

وتعرض فعالية بسطة الرياض كل سبت أعمالًا حرفية متنوعة، ومنتجات في سوق مفتوحة تتسع لحاجيات الأسرة، والزينة، وغيرها، إلى جانب مشاركات إبداعية في مجالات الفنون، والتراث، والثقافة، وعروض متجولة، وجلسات شتوية، وأنشطة رياضية، ومسرح وتفاعلي، وترفيهي، وممر اقتباسات، وأركان للرسم، والتصوير، وغيرها.