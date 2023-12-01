شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة 15 من مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيديو يكشف تفوق حمد الله على بنزيما في الاتحاد

انتهت مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 بتسجيل نتائج استثنائية، حيث شهدت هذه الجولة سلسلة من الأرقام القياسية التي حدثت لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين، نادي الهلال السعودي سجل أعلى فوز في تاريخ الدوري بفوزه على فريق الحزم بنتيجة 9-0، وفي قمة المباريات، تعادل فريق الأهلي مع فريق الشباب، مما أضاف إثارة إلى المنافسة في الدوري.

ترتيب دوري روشن السعودي

تمكن فريق الهلال من الحفاظ على سلسلة عدم الهزيمة بفوزه الكبير على فريق الحزم بنتيجة 9-0، بينما فاز فريق النصر على فريق الأخدود بنتيجة 3-0. انتهت مباراة الاتحاد والاتفاق بالتعادل الإيجابي 1-1، في قمة المباريات بين الأهلي والشباب، انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ترتب الدوري السعودي حيث يحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة من دون أي هزيمة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

فيما يلي جدول ترتيب دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024:

الهلال – 38 نقطة

النصر – 34 نقطة

الأهلي – 27 نقطة

الاتحاد – 26 نقطة

الشباب – 22 نقطة

الوحدة – 21 نقطة

الفتح – 20 نقطة

الأخدود – 18 نقطة

الحزم – 16 نقطة

الفيصلي – 15 نقطة

أبها – 14 نقطة

الفيحاء – 14 نقطة

ضمك – 11 نقطة

الخليج – 9 نقاط

فيما يلي قائمة هدافي دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024:

كريستيانو رونالدو (النصر) – 15 هدفًا

جيلمار (الهلال) – 14 هدفًا

رومارينيو (الهلال) – 13 هدفًا

ماركوس جورينو (النصر) – 12 هدفًا

ريناتو أغوستو (الاتحاد) – 10 أهداف

تمكن الهلال من تحقيق أرقام قياسية بتسجيله أعلى فوز في تاريخ الدوري بفوزه الكبير على الحزم بنتيجة 9-0. وأظهر الهلال تفوقًا في جميع الجوانب، حيث يمتلك أقوى خط دفاع وأقوى خط هجوم في الدوري. يُذكر أن الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، حيث حقق 12 انتصارًا وتعادلين.