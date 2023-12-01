شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مثير لحفل زواج شاب خليجي بفتاة فلبينية والان مع التفاصيل الكاملة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل زواج شاب خليجي وفلبينية، يظهر العريس في الفيديو وهو يرتدي ثوبًا تقليديًا يتألف من بشت وشماغ وعقال، ويقف في المكان المخصص للعروسين بانتظار وصول العروس.

فيديو مثير لحفل زواج شاب خليجي بفتاة فلبينية

وأظهر الفيديو حضور عدد من أقارب العريس والعروس، حيث قاموا بالتصفيق احتفالًا بوصول العروس، وفي أثناء دخول العروس، حملت باقة من الزهور واتجهت نحو المنطقة المخصصة للزفاف حيث كان العريس ينتظرها.