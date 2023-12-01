شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 100 ألف ريال.. "الجوازات" تكشف عقوبة تشغيل الوافدين المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الجوازات السعودية، عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمال غيرها.

وقالت الجوازات في تغريدة على موقع إكس، اليوم الجمعة، إن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، والسجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع ترحيله إن كان وافدا، بالإضافة إلى التشهير.

الجوازات السعودية

تتيح الجوازات السعودية عديدًا من خدماتها عبر منصة أبشر الإلكترونية، لتسهيل إتمام الخدمات على المستفيدين بشكل كامل، دون الحاجة لزيارة مقار المكاتب الحكومية.

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