شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب المملكة عضواً في مجلس المنظمة البحرية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية، انتخاب المملكة لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) للفترة 2024 - 2025، خلال اجتماعات جمعية المنظمة في دورتها الـ 33، بمدينة لندن.

وقالت الوزارة، عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، إنه جرى إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس المنظمة.

المنظمة البحرية الدولية

تأسست المنظمة في عام 1959، ومقرها لندن، وعدد أعضاءها يبلغ 175 دولة.

وتعد أحد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمسؤولة عن تعزيز النقل البحري الأمن والسليم بيئياً والفعال والمستدام، من خلال التعاون بين الدول الأعضاء.

كما تعد ذات سلطة تشريعية وقراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء.