السعودية | وزارة الداخلية والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه يوقعان مذكرة تفاهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت وزارة الداخلية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، مذكرة تفاهم، للإسهام في تحقيق الاستدامة المائية والمالية، وذلك بحضور وكيل الوزارة للقدرات الأمنية المكلف المهندس زهير بن أحمد الجارلله، والرئيس التنفيذي للمركز المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، في مقر ديوان الوزارة بمدينة الرياض.

وتهدف المذكرة، إلى التعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد الجهود في التوعية بترشيد استهلاك المياه، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة لتعزيز ثقافة الأفراد في المجالات ذات الصلة، وتمكين استخدام الأنظمة والتقنيات المرشدة للمياه، وتقديم الدعم الفني لرفع كفاءة البنى التحتية، ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية الخاصة بالمياه.

الجدير بالذكر أن المذكرة تأتي لتحقيق مستهدفات وزارة الداخلية والمركز في تعزيز الوعي حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وتطبيق سلوكيات الاستخدام الصحيحة للإسهام في بناء مستقبل مائي آمن.