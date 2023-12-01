السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الغاشم على قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يجسد جريمة حرب متواصلة تستحق المساءلة والعقاب.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار، يضع حدا لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت المنظمة، في الوقت ذاته، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام، وضمان احترام إسرائيل، قوة الإحتلال، مسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون.