السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن فعاليات حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مديرية المكلا بحضرموت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس فعاليات حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتتضمن الفعاليات تقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والتمكين الاقتصادي للنساء المعنفات والناجيات من العنف، فضلًا عن إقامة حزمة من الأنشطة التي ستنفذ خلال الأيام المقبلة من بينها ورش عمل وسوق ترويجي، وجلسات إرشادية في الأرياف، وحلقات توعية عبر الإذاعات المحلية ومعارض متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار البرامج والمشاريع التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والتي تهدف إلى العناية بالنساء والفتيات اليمنيات على كل الأصعدة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهن.