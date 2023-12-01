السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 446 أسرة لاجئة في محافظتي العقبة ومعان بالأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظتي العقبة ومعان بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 3.050 فردًا بواقع 446 أسرة من الأسر السورية اللاجئة والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.