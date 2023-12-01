"التعاون الإسلامي" تدين استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 ديسمبر 2023, 5:19 مساءً

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الغاشم على قطاع غزة، معتبرة أن ذلك يجسّد جريمة حرب متواصلة؛ تستحق المساءلة والعقاب. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمُّل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار، ووضع حد لهذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة التي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وشددت المنظمة في الوقت ذاته على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كافٍ ومستدام، وضمان احترام إسرائيل (قوة الاحتلال) مسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون.

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