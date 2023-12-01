تراند اليوم : من بينها السن والأصل.. بالفيديو: "مختص" يكشف عن أسئلة مُجرمة دولياً في المقابلات الشخصية

صحيفة الخليج 365: كشف المختص بالموارد البشرية سعود العمير، عن أسئلة مُجرمة دولياً؛ ورغم ذلك يتم توجيهها في المقابلات الشخصية.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية أن هذه الأسئلة هي:" أصلك من وين؟ ، وين ساكن؟ ، كم عدد أبنائك؟ ، كم عمرك؟ ، الحالة الاجتماعية؟"، مشيرا إلى أن هذه جميعها أسئلة مُجرمة وقد تسبب بشكل متعمد أو غير متعمد الانحياز ضد الموظف.

وأشار إلى أنه عند الإعلان عن وظيفة إذا كان يشترط سن معين، لابد من كتابته في الإعلان، وبالتالي أي شخص لا ينطبق عليه هذا الشرط لن يتقدم للوظيفة، وإذا لم يتم كتابته لا يحق سؤال الشخص عن السن أثناء المقابلة.