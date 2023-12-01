شكرا لقرائتكم خبر عن المقاطعة تتسع.. شركات الاتصالات تزيل "تيك توك" من باقاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تُظهر حذف تطبيق تيك توك من باقات الإنترنت لدى شركات الاتصالات في السعودية.

وبينت التغريدات شمول عروض باقات الإنترنت لدى شركات الاتصالات منصات التواصل الاجتماعي عدا تطبيق تيك توك الذي يواجه حملة مقاطعة واسعة في المملكة، مع اتهامه بفرض قيود على المحتوى السعودي المنشور عبر المنصة.

مقاطعة تيك توك

واجه تطبيق "تيك توك" أزمة ثقة مُتزايدة مع تصاعد الحملة الشعبية السعودية لمُقاطعة التطبيق، وانضمام عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير السعوديين والعرب لحملة المقاطعة وإعلانهم مغادرة التطبيق نتيجة سياساته المتحيزة ضد المحتوى السعودي المنشور في التطبيق.

وأعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في منشور لها على منصة (X) انضمامها لحملة مقاطعة "تيك توك"، وكذلك فعل نجم الغناء السعودي رابح صقر، والفنانة التونسية أميمة طالب.

وحرّك ناشطون سعوديون في منصات التواصل الاجتماعي دعوات واسعة لمُقاطعة تطبيق "تيك توك" احتجاجًا على سياساته المُنحازة وغير العادلة تجاه المحتوى السعودي المنشور على المنصة.

رد تيك توك

من جانبها حرصت إدارة شركة تيك توك على إصدار بيان ردًا على حملات المقاطعة أكدت فيه دعمها لمجتمعها في المملكة، ونفت صحة الشائعات التي أثيرت بخصوص حذف المحتوى المتعلق بالسعودية.

وقالت الشركة في بيانها إنها ترفض بشدة هذه الادعاءات، التي تتنافى مع سياستها وقيمها، وتنشر صورة مضللة عن سياسيات إدارة المحتوى لدى تيك توك، متعهدة بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة.

وتابعت: نحن في منصة "تيك توك" نعتز بمجتمعنا في المملكة والذي كان مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات كما ساهم هذا المجتمع في رفع وعي مجتمعنا العالمي بالثقافة السعودية.

وأشارت إلى أن هاشتاج "WhereToVisitKSA" حقق أكثر من 728 مليون مشاهدة عالميا كما حققت وسم "WhereToEatKSA" أكثر من مليار مشاهدة على مستوى العالم.

وناشدت الشركة جميع أعضاء مجتمعها بتحري الدقة عند نشر المعلومات وباللجوء إليها من خلال القنوات الموجودة وتقديم التماس مباشر في التطبيق حال الاعتقاد في إزالة أي محتوى أو حساب بشكل غير صحيح.