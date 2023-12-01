تخلص من كرشتك الكبيرة واحرق الشحوم في 3 أيام فقط باستخدام ورقة صغيرة على الريق!

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عدن - ياسمين التهامي -

فوائد السبانخ في انقاص الوزن

هل تعلم انه يمكنه استخدام فوائد السبانخ في انقاص الوزن؟ يسعى الكثير منا وراء الحصول على الجسم المثالي واتباع برنامج غذائي صحي يساعده على فقدان الوزن. في أي حمية نقوم باتباعها تعني الحرمان من بعض الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن وضبط أنواع الأطعمة الأخرى بالإضافة إلى ممارسة الرياضة. وحمية السبانخ من الأطعمة التي عليك تجربتها حيث لها الكثير من الفوائد الصحية المتعلقة بفقدان الوزن.

لماذا السبانخ مفيدة في إنقاص الوزن؟

تحتوي السبانخ على بعض المحتويات الغذائية المفيدة للجسم بالإضافة إلى الفوائد الصحية، لذلك هي مفيدة جداً عند إضافتها لأي نظام غذائي. ونقدم لك في النقاط التالية أهم الفوائد الصحية التي نحصل عليها من السبانخ لفقدان الوزن:

1- تحتوي على كمية عالية من الماء

تعتبر السبانخ من الأصناف الغذائية الهامة عند فقدان الوزن لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الماء والتي توفرها للجسم وتملأ كل احتياجات الجسم من السوائل أثناء اتباع النظام الغذائي.

2- تحتوي على الكربوهيدرات

تحتوي السبانخ على كمية من الكربوهيدرات والتي تعتبر كافية للجسم، ويكون ليس في حاجة إلى تناول أصناف أخرى مثل الأرز. كما أن السبانخ يمكنها أن تساعدك في الحد من تناول الكربوهيدرات.

3- تحتوي على سعرات حرارية منخفضة

السعرات الحرارية التي تحتوي عليها السبانخ مثالية للذين يتابعون نظام غذائي صحي لأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة مقارنة بالأطعمة الأخرى.

4- الألياف

استهلاك السبانخ أثناء اتباع الحميات الغذائية مفيد جداً بسبب محتواه العالي من الألياف والذي يجعل المعدة ممتلئة لفترة أطول حتى تتمكن من تجنب تناول الطعام لفترة طويلة، بالإضافة إلى أن الألياف الموجودة في السبانخ تساعد على تسهيل عملية الهضم.

فوائد السبانخ في انقاص الوزن

السبانخ يحتوي على مادة تسمى ثايلاكويد وهي مفيدة في تحفيز خسارة الوزن بنسبة 43%، لأن هذه المادة تساعد الجسم في أن يشعر بالشبع لمدة طويلة مما يساعد على خسارة الوزن.

وصفة السبانخ للرجيم وانقاص الوزن

وصفة سهلة لإعداد السبانخ لفقدان الوزن

هناك طرق عديدة لإعداد السبانخ و لكن بالنسبة لأولئك الذين يسعون وراء أنقاص الوزن باستخدام السبانخ ، إليهم هذه الوصفة:

المكونات:

سبانخ طازجة مقطعة

ثمرة تفاح

معلقة كبيرة عصير ليمون

معلقة كبيرة عسل

كوب واحد ماء

مكعبات ثلج حسب الحاجة

الطريقة:

يغسل السبانخ و التفاح جيداً ثم يقطع ، و يوضع كلاهما فى الخلاط مع الماء و العسل و عصير الليمون و مكعبات الثلج و تضرب جميع المكونات جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً. و يشرب هذا المشروب بانتظام على مدار اليوم.

التحذيرات والآثار الجانبية لاستهلاك السبانخ

قبل أن تقرر فى إدخال صنف السبانخ إلي الحمية الغذائية، يجب التأكد من معرفة الاَثار الجانبية لاستهلاك السبانخ بشكل مفرط، خاصة للذين يعانون من أمراض معينة مثل حصى الكلى حيث أن الاستهلاك الحاد للسبانخ قد يسبب اضرار سلبية. إليك الاَثار الجانبية للاستهلاك الزائد للسبانخ:

1- تكوين حصى الكلي

السبانخ هو نوع من أنواع الخضروات الورقية و الذي يتضمن البيورينات و هى نوع من المركبات العضوية و التي يمكن أن تشكل فيها حمض اليوريك عندما تستهلك السبانخ بكميات زائدة. حمض اليوريك هو مادة مضرة جداً للكليتين لأنه يزيد من ترسب الكالسيوم في الكلى و التي تشكل في النهاية حصى الكلي.

2- التسمم

أوراق التسمم قد تسبب التسمم عندما تستهلك بدون أن تطهي جيداً أو عند استهلاكها بدون طهي تماماً بأنها قد تكون ملوثة و تحتوى علي بيكتريا إي كولاي الناتجة عن الأسمدة العضوية أو المبيدات أو الري.

3- الأنيميا

عند استهلاك السبانخ بشكل مفرط ، يمكن أن يسبب صعوبة فى استيعاب كمية الحديد التى يحتاجها الطعام. و تحتوي السبانخ علي نوع من الحديد و الذي يصعب امتصاصه من الأمعاء و هذا هو ما يسبب نقص الحديد و الأنيميا.

4- الأسهال

السبانخ هى مصدر عالى للألياف النباتية و كوب واحد من السبانخ المطبوخة تعطى الجسم حوالى 6 جرامات من الألياف وهى ألياف جيدة للهضم. لذلك عند تناول الكثير من السبانخ يمكن أن يسبب اضطرابات المعدة بما فى ذلك الأسهال و الأنتفاخ و حتى الأمساك.

تحذيرات استهلاك السبانخ الغير صحيح

تعتبر السبانخ من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم. ومع ذلك، هناك بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها عند استهلاك السبانخ للحفاظ على صحتك:

1. تجنب استهلاك السبانخ النيئة بكميات كبيرة

عند تناول السبانخ النيئة بكميات كبيرة، قد يؤدي ذلك إلى زيادة امتصاص الأكسالات في الجسم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تكون حصى الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى. لذا، من الأفضل تناول السبانخ المطهوة بدلاً من تناولها نيئة لتجنب هذه المشكلة.

2. تجنب تناول السبانخ الملونة بالأصباغ الصناعية

قد تكون السبانخ الملونة بالأصباغ الصناعية أكثر جاذبية للعين، ولكنها قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة. قد تسبب هذه المواد الكيميائية مشاكل صحية مثل الحساسية والتهيج. لذا، يفضل تجنب تناول السبانخ الملونة بالأصباغ الصناعية واختيار السبانخ الطبيعية.

3. تجنب تناول السبانخ المحفوظة لفترة طويلة

عندما تحفظ السبانخ لفترة طويلة، قد تفقد بعض قيمتها الغذائية وتتعرض للتلف. قد تتكون بعض المواد الضارة أيضًا خلال تخزين السبانخ لفترة طويلة. لذا، يفضل شراء السبانخ الطازجة وتناولها في أقرب وقت ممكن للاستفادة من قيمتها الغذائية الكاملة.

استهلاك السبانخ بطريقة صحية

عند استهلاك السبانخ بطريقة صحية، يمكنك الاستفادة من جميع الفوائد الصحية التي تقدمها هذه الخضروات الرائعة. إليك بعض النصائح للاستمتاع بالسبانخ بطريقة صحية:

1. طهي السبانخ بشكل صحي

يفضل طهي السبانخ بطرق صحية مثل البخار أو الطهي بالقليل من الزيت الصحي. هذا يساعد على الحفاظ على قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية.

2. تناول السبانخ بشكل معتدل

على الرغم من أن السبانخ مفيدة للصحة، إلا أن استهلاكها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية. لذا، يفضل تناول السبانخ بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي متوازن.

3. تناول السبانخ الطازجة

يفضل شراء السبانخ الطازجة وتناولها في أقرب وقت ممكن للاستفادة من قيمتها الغذائية الكاملة. قد تحتوي السبانخ المحفوظة لفترة طويلة على مواد ضارة وتفقد بعض قيمتها الغذائية.

باستخدام هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بالسبانخ بطريقة صحية والاستفادة من جميع الفوائد الصحية التي تقدمها هذه الخضروات الرائعة.