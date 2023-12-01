مصر: القصة الكاملة لمقتل طالبة جامعية بطريقة بشعة والقاء جثتها في شارع عام

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تلقت أسرة طالبة من صعيد مصر خبرًا محزنًا بمقتل ابنتهم بطريقة فظيعة قبل ليلة قليلة من حفل زفافها، حيث تمت سرقة مشغولاتها الذهبية أثناء توجهها إلى جامعتها.
القصة الكاملة لمقتل طالبة جامعية
توجد قصة محزنة للغاية حول وفاة دنيا محمد سليم، الطالبة بالفرقة الثانية بجامعة الأزهر بأسيوط، والتي كانت تستعد للاحتفال بحفل زفافها في 14 ديسمبر.
في صباح الحادثة، خرجت دنيا إلى كليتها ولم تعد، مما أثار قلق أسرتها التي قامت بالبحث عنها في كليتها والمستشفيات.
طال البحث دون جدوى حتى اكتشف جارهم وجود جثة بجوار الطريق في مدينة ناصر الجديدة. عندما هرعوا إلى المكان، وجدوا جثة ابنتهم، وتم سرقة مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول.
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