شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية: فيديو لمربي إبل يكشف عن مكاسب مهولة وكيف يبيع الابل بعشرة أضعاف سعره والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف المستثمر البارز في قطاع الإبل، سالم بن عبدالله السمي، عن تفاصيل حول عدد فحوله النوادر وقصته المثيرة مع الأمير سلطان بن محمد.

فيديو لمربي إبل يكشف عن مكاسب مهولة

كشف المستثمر البارز في قطاع الإبل، سالم بن عبدالله السمي، عن تفاصيل حول عدد فحوله النوادر وأسعارها، وأوضح السمي خلال لقاء على قناة الصحراء أن لديه فحل يُدعى “الكنز” بقيمة مليونين و400 ألف ريال، وأشار إلى أن أغلى عياله يبلغ ثلاثة ملايين ريال في عمر 10 أشهر، مُضيفًا أنه يمتلك فحولًا نوادر جدًا.

وأوضح السمي أن الفحل الثالث الذي اشتراه يُدعى “البنك” تم شراؤه بقيمة 4 ملايين ريال، وأول إنتاج له بيعت بنته بقيمة 2 مليون ريال، وذكر أيضًا أنه اشترى الفحول الرابع والخامس “غرنوق” و”بن علياء” من الأمير سلطان بن محمد.

وفيما يتعلق بقصته مع الأمير سلطان بن محمد، أفاد السمي بأنهما تفاهما على مفهوم أكبر من المال، وعندما قرر الأمير شراء منه، رفض السمي فرض أي مبلغ وأخبره بأنه يمكنه اختيار ما يعجبه، وعندما دخل الأمير المزرعة، قال للسمي إنه يجب عليه أن يأخذ من عيال علياء وعيال غرنوق، وهكذا اختار فحولًا من هاتين السلالتين. وأكد السمي أن هذه السلالات أنتجت من بركات الأمير سلطان.