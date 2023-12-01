شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية: قصة مسجد هرب منه 5 مؤذنين لسبب صادم والان مع التفاصيل الكاملة
روى إمام المسجد، أحمد ثابت، قصة غريبة حدثت مع خمسة مؤذنين في مسجده. وأفاد في مقطع فيديو بأنهم قاموا بتوظيف مؤذن في المسجد، وبعد عام من بدء عمله توفي، وفيما بعد قاموا بتوظيف مؤذن آخر، وتوفي أيضًا بعد عام من بدء عمله، وتكرر هذا النمط مع المؤذنين الأربعة الآخرين، حيث توفوا جميعًا بعد عام من توليهم المنصب.
قصة مسجد هرب منه 5 مؤذنين
أثار حديث إمام المسجد دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءلوا عن سبب وفاة المؤذنين جميعًا بعد عام من عملهم. وقد جاء في التعليقات: “غريبة جدًا، ربنا يرحمهم جميعًا، صدفة غريبة، لا حول ولا قوة إلا بالله”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.