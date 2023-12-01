انت الان تتابع "آل السبتي" يحتفلون بزواج ابنهم "ياسر" في المخواة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 ديسمبر 2023, 8:04 مساءً

احتفلت أسرة آل سبتي بزواج ابنها ياسر جمعان صالح آل سبتي العمري الليلة في محافظة المخواة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والأقارب والأصدقاء. وعبَّر "جمعان صالح العمري"، والد العريس، عن فرحته الغامرة بهذه المناسبة، مقدمًا شكره لله -عز وجل-، ثم لكل من حضر وشاركهم هذه الفرحة الغالية، ولكل من أرسل التهاني والتبريكات. "الخليج 365" تبارك للعريس، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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