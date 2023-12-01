"علي العاصمي" يحتفل بزواجه بمحايل عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب علي بن محمد العاصمي، مساء الجمعة، بزواجه من ابنة رجل الأعمال يحيى بن محمد العاصمي بإحدى صالات الأفراح بمحايل عسير، وسط حضور كبير ضم عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين.

"الخليج 365" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية موفقة وهانئة.

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