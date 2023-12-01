تراند اليوم : بالفيديو .. الهلال يفوز على النصر بثلاثية نظيفة.. ويبتعد بالصدارة

الخليج 365 الرياضية : حقق نادى الهلال الفوز على نظيره النصر، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الـ 15 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وجاء هدف الهلال الأول في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها سافيتش سددها برأسه في شباك الحارس نواف العقيدي.

وتمكن ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 89 بعدما وصلته كرة عرضية أسكنها برأسه في شباك النصر ثم عاد ميتروفيتش ليُسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90+ 2.

وبهذا الفوز رفع نادي الهلال رصيده إلى النقطة 41 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 34 في المركز الثاني