السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.844 كرتون تمر في ولاية البحر الأحمر بالسودان

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.844 كرتون تمر في ولاية البحر الأحمر بالسودان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.844 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مراكز الإيواء بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 11.373 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.