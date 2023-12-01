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نتائج القبول المبدئي لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول عبر الدخول إلى منصة (أبشر - توظيف)


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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