نتائج القبول المبدئي لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول عبر الدخول إلى منصة (أبشر - توظيف)